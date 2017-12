EV 100 peret | Sirje Määr-Browne: naine, keda jälgis KGB ja kelle tee ristus ka CIA-ga

Soome-Eesti kirjaniku Aino Kallase tütretütar Sirje Aino Määr-Browne on töötanud arstina viies, elanud seitsmes riigis.

Põgenedes lapsena sõja eest Rootsi, viis elutee ta edasi hoopis Aafrikasse. "Oli teda, et KGB jälgis meie perekonda," rääkis ta põgenemise põhjuse.

Sirje elas aastaid Aafrika eri riikides, vahepeal ka Inglismaal ja Iirimaal, et arstiks õppida, kuid pidi lõpuks Aafrikast koos perega taaskord sõja eest põgenema.

Teel Uus-Meremaale rööviti nende lennuk, toimus tulevahetus, keegi sai surma. Sirje jaoks lõppes see lugu aga õnnelikult: lennuk pääses minema. Lennukis uuriti, kas keegi on arst. Sirje vastas, et tema on. Ameeriklane, keda ta läbi vaatas, väitis, et ta on saanud kuulitabamuse, kuid Sirje teadis, milline kuulihaav välja näeb, ja seda ameeriklasel polnud. „See oli CIA agent, kes selle kõige taga oli,” öeldi talle. Vaata videost!