Kolmandat põlve pelgulinlase Pille-Maris Arro elu on möödunud kui filmilindil: tõusude-mõõnade, kiretormide ja rahulikuma pereelu keskel.

Pille-Maris on töötanud tänaseks üle saja filmi juures. Tema elus on olnud aga hetki, mis on sarnanenud filmile rohkemgi kui linateosed ise. Üks neist seikadest oli Pille-Marise lahutus, mille saamiseks pidi ta koos lapsega mehe juurest ära põgenema ja tormivangi jääma, et vaba naisena edasi liikuda.