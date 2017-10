EV 100 peret | Perekond Nõmmannite elu nelja lapsega: "Eks me oleme ise õppinud üksteist austama - kui sa Irist köögis torgid, viskab ta sind kahvliga"

Tea ja Sulev oma nelja lapsega on hea näide vanasõnast "kes teeb, see jõuab". Peres on kõigil omad eesmärgid, muusikast ettevõtluseni, aga pereettevõttes Siidrikoda töötavad nad kõik koos.

"Meil on kolm poissi ja üks tüdruk on selline kolme poisi võrdne," võtab noorim poeg Ingmar kokku pere dünaamika. Siiski on pere vägagi kokkuhoidev ning Iris tõdeb ka ise, et on ainult positiivne, et neil on väikesed vanusevahed ja saab vajaduse korral eelkäijatelt nõu küsida.

Perel on aga lugusid küllaga mida vesta. Tea ja Sulevi kooselu USAs, abielu Brooklini sillal, Kakumäele maja ehitamine 2 arvuti eest saadud rahaga ja ka Soome kolimine on vaid mõned seiklused, mida perel on ette tulnud. Loe rohkem SIIT.