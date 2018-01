EV 100 peret | "Maal on kõik see olemas, mis inimene vajab"

Riho ja Rael Mäe on üles kasvatanud viis vägevat last, kes kõik omal alal pärjatud sportlased.

Maa sool, just nii tuleb pereisa Rihot (54) tituleerida. Ta pole jutu-, vaid tegudemees. Kui noortel pole arenemiseks huviringe, siis on lahendus lihtne: need tuleb luua.

„Minu lapsed said kõik, mis vaja,” on Riho rahul. „Kunsti-, käsitöö-, matka- ja maadlusring – kõik sai tehtud. See pole jutt, et lastel puudub huvi või on kauge käia. Parimail päevil oli mul maadlustrennis 45 noort.”

Spordisoon on peres tugevalt sees: kõik viis last ja pereisa on kroonitud Eesti meistriks. Treeningu eesmärk pole niivõrd medalid, kuivõrd tugev ja vastupidav laps, selgitab Riho oma treenerikreedot.

Riho kasvas Rakveres, kuid kippus maale. Miks? Põhjuseks olid ilusad suved vanatädi juures Äntus: järve äärde ujuma jooksmine, heinategu, metsas käimine... Kui haridus Tallinnast hangitud ja naine võetud, hakati koos Tudusse oma kodu rajama.

"Siin on värske õhk, siin on piisavalt ruumi. Siin on kõik see olemas, mis inimene vajab," ütleb Riho Mäe. Vaata videost lugu, kuidas maal elu käib.