EV 100 peret | Kingadisainer Paul Valliveere lugu. "Sõbrad küsivad nüüdki, kas sul neid sandaale enam ei ole - need olid mu esimene toode"

Paul Valliveere ja tema pere leiva on veerandsada aastat lauale toonud jalatsiäri. Viimased umbes kümme aastat päris oma firma ja brändi Uncle Pauliga.

"Jalatsitega olen seotud 25 aastat, sellest ajast kui tütar sündis. Istusime siis Müncheni õllbaaris ja arutasime, kuidas Euroopas äri käima panna. Kuna see oli sel ajal veel nii alguses, siis esimesed aastad me ka disainisime jalatseid, vastavalt sellele, kellele mida vaja oli. Soomlastele jooksu, eestlastele vaba aja jalatsit," räägib ta.

Masu ajal, kui äri kiratses, otsustas Paul, et teeb oma ettevõtte.

"President Meri ikka ütles, et riik, mis on avatud merele, ei saa olla väike. President Ilves võinuks öelda, et riik, millel on väga toimiv internet, on maailma üks suurimaid," ütleb Paul Tähendab, interneti kaudu hakkasingi ta uurima, kuidas täpsemalt ise kingi teha. Tasapisi asjad õnnestusidki.

2010. aastal toodetud sandaalid, mida Paul ka ise praegu kannab, olid Uncle Pauli esimene toodi. "Sõbrad küsivad nüüdki, kas sul neid enam ei ole - neil juba kodus ära kantud," ütleb ta. Vaata videost!

