EV 100 peret | Keio Soomelt: minu Eesti ei ole vaid ühtmoodi mõtlevad inimesed

Rakvere külje alla elav Keio räägib mõtetest, mis tekkisid pärast seda, kui ta Rakvere LGBT filmifestivali korraldamise pärast avastas ühtäkki, et on tituleeritud Eesti esihomoks. "Me ei tohiks ära unustada, et ükskõik, mis toimub, ükskõik, mida korraldatakse, selle taga on inimesed nagu sina, mina või su naabrimees," sõnab ta.

28- aastane Keio jagab elu oma kaaslase Gerdiga, kes küll nagu paljud eestlased töötab hoopis võõrsil ja veedab aega nende ühises kodus, suures esimese vabariigi aegses talumajas siis, kui tal on puhkus. Vabariigi aastapäevaks on Gert muidugi koju tulnud, aga Keiot ootavad ees ka mitmed pidupäevaga seotud ülesanded: tema ametite hulka kuuluvad nii koorijuhi, muusikaõpetaja kui ka kultuuritöötaja oma. Muusika on Keio elus olnud alati tähtis. Foto: Priit Simson

EV 100 peret | Lapselapsed, kes elavad koos vanavanematega: generatsioonide erinevus toob välja tänapäeva võlud ja valud Koerust pärit Keio kolis Rakverre mõni aasta pärast Otsa-kooli lõpetamist, lapsepõlves viiulit mänginud poiss õppis seal koorijuhiks. Uues linnas sai temast aga kultuuritöötaja ehkki koorijuhi ametit ta muidugi maha ei pannud. Muu hulgas on ta olnud ka punklaulupeo peadirigent. Keio Rakvere punklaulupeol Foto: Priit Simson Gerdiga kohtus Keio neli aastat tagasi Itaalias. Praegu peamiselt Saksamaal töötav Gert resideerus siis seal ja Keio sattus talle koos ühise sõbrannaga küllal. Nädalasest reisist sai alguse suur armumine ning ehkki nad endiselt pidevalt samas riigis ei ela, aitab internet neil siiski igapäevaselt ühendust hoida. "Hommikukohvid ja õhtused veiniklaasid saab Skype'i teel ikka koos joodud," kinnitab Keio. Loe veel Keio ja tema elukaaslane Gert elavad tegelikult enamasti eraldi riikides, aga internet aitab igal õhtul kaaslasega mõtteid vahetada. Foto: Priit Simson Kodu jagab Keio igapäevaselt neljajalgsete sõpradega: toakoerast taksi, suure musta õuekoera ja isepäise kassiga. Kuna ruumi on kunagises vabadusvõitleja majas palju - nõukogude ajal tehti sellest hoobilt nelja korteriga elamine - pakub Keio aegajalt peavarju ka Rakveres töötavatele vabatahtlikele. Vaata videost! Keio pere lugu saab pikemalt lugeda LP-st. Väike Keio Foto: Priit Simson Foto: Priit Simson