EV 100 peret| Jaan Järvik: isa ütles, et tööd tuleb teha mõistlikult, nii et selg ei leemendaks higist

"Isa ütles, et kui tööd teha, siis ilma narrimiseta, aga ka ilma mõistust kaotamata. Et töö tempo on siis õige, kui selg on kuum, aga ei leemenda higist," räägib Jaan Järvik oma isast Rassi Jaanist.

Jaan Järvik meenutab, et oma talust koliti võrdlemisi hilja välja ning asju võeti järgemööda kaasa. Aga mitte kõike. "Isal olid korralikud tööriistad, aga ta ei võtnud alul saage kaasa," rääkis Järvik. Siis aga kuulis ta, et meie kodust mitme kilomeetri eemal üks vanapoiss müüb saage. Jah, need olid ta enda saed! "Midagi polnud parata, isa maksis ära ja saigi saed kätte," räägib Jaan. ta vangutab pead ja tõdeb, et ta ise ei oleks elu sees suutnud seda teha. "Aga isal oli tarkus palju rohkem. Ta teadis, et kui ühes külas elada, siis tuleb osata ka andestada ja vastasel juhal nugade peal elamine – see on kõige viletsam elu." Vaata videost! Loe täispikka lugu LP-st!