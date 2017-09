EV 100 peret | Hiielaidide kollakas maja on olnud kodu omadele ja võõrastele

Siberist naasnud Hiielaidid leidsid eest ära trööbatud maja, milles elas sees kaks võõrast peret. Nüüdseks elab seal juba pere kuues põlvkond.

Hiielaidude kodu süda on kollakas maja, mille ümber on ehitatud kõik see, mida pere kalliks peab. Kuue põlvkonna vältel on see maja ja seal elanud pered näinud mitmeid riigikordasid ning pidanud tundma ka neist põhjustatud valu.

„See maja on paljude sündmuste tunnistajaks. Siin on olnud kodu omadele ja võõrastele. Siin on peetud pulmi ja matuseid, palju sünnipäevapidusid ning töötalguid. See on olnud kohtumispaigaks jahimeestele ja vallainimestele. Kuid kõige tähtsam on, et siia on omad alati oodatud ja et siin on hea olla.” Nii ütleb oma perekonna koduõuel Silja Hiielaid.