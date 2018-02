EV 100 peret. Dr Allikveede lugu. "Kui sa palju tööd teed, siis sellega käib palju õnne kaasas"

Kristiina, Rasmus ja nende isa Ralf Allikvee on kõik oma ala tipparstid Eestis. See on nende lugu.



„Jah, mul on olnud tõesti õnne – mul on mõistev abikaasa. Lapsed on haritud ja omal alal edukad ning mõlemad vana traditsiooni kohaselt kogemata ka abielus. Mul on väga toredad lapselapsed. Aga minu tegutsemine, mis puudutab lapsi, on seisnenud vaid selles, et neil poleks elus suuri jamasid ning oleks võimalus ennast teostada," räägib dr Ralf Allikvee, pikaajaline arst, haiglajuht, praegune Ida-Tallinna keskhaigla juht.

Rasmus on lülisamba kirurgiale orienteerunud ortopeed, Krisitiina Ojamaa on aga onkoloogiakeskuse juhataja.

Allikvee kiidab oma abikaasat Tiinat, kes laste kasvatamisel põhiraskust kandnud. Ning on nüüd abiks lastelaste hoidmisel, kui samuti silmapaistvat arstikarjääri tegevad poeg ja tütar seda vähegi vajavad.

Küllap on Kristiina ja Rasmus varakult teadnud, et tulevik on meditsiinis? Rasmus: „Minul oli tõesti arstidemaailma tunnetus küllalt varakult käes. Käisin sageli isaga tööl kaasas. Aga pean tunnistama, et mingit jõulist suunamist isa poolt polnud."

Ralf: „Tegelikult ma ju hoiatasin teid mõlemaid?”

Kristiina: "Plaan oli, et kõigepealt lähen sotsioloogiat õppima - see annab korraliku üldtausta – ja sealt edasi lähen diplomaatide kooli. Riiklikud lõpueksamite tulemustega olin arstiteaduskonnas kohe, plaks, sees – polnud mingit küsimustki. Aga sotsioloogia oli sel ajal Tartus tohutult populaarne eriala. Umbes 500 soovija seast valiti välja kaksteist pluss veel kaks vabakuulajat. Mina oli kometeistkümnes," meenutab tütar, kuidas ka arstiks õppima läks. Vaata videost!

