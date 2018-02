EV 100 peret | Anne-Mai Tevahi lugu: Üksikema soovib anda oma pojale sama soojust ja armastust, nagu sai ise teda üksinda kasvatanud vanaemalt

Anne-Mai on Ema. Seda suure algustähega, kuna tema ja ta poja suhe on eriline, täis piiritut hoolitsust ja armastust. "Minu põhitöö on Tom ja siis tuleb kõik muu," ütleb Anne-Mai, kuidas ta sooviks oma pojale olemas olla samamoodi, nagu talle oli vanaema Helju, kes tedagi üksinda kasvatas.

Vanaema oli Anne-Maile kõige olulisem inimene: „Ta kasvatas mind ja oli ema eest, kuigi oli seda tehes pea sama vana kui teistel lastel vanavanemad olid,“ räägib Anne-Mai, kuidas vanaema võttis ta kasvatada 70-aastaselt. Olles nüüd ise ema, soovib ta Tomi kasvatada sama suure soojuse ja armastusega, nagu ta oma vanaemalt sai. Ehkki elu ei ole olnud oma kõrvetusteta, on Anne-Mai elurõõmus. Naeruga meenutab ta koos Tomiga üht vahvat lugu, kuidas poja esimest iseseisvat kooliteed ema salaja siiski luuramas käis: "Jälitasin salaja Tomi, et vaadata, kuidas ja kuhu ta läheb. Seal ta siis tatsas vaikselt, vaatas lehti, taevast." Lugu ennast vaata videost!