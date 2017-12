EV 100 peret | Alar ja Sirje Karis kunagiste lapsekasvatusmeetodite kohta: kui see juhtuks täna, siis me istuksime kinni!

Alar ja Sirje Karis abiellusid 1977. aasta 20. augustil, kui Alar oli 19 ja Sirje 21aastane. Paar aastat hiljem said nad esimese lapse ja ütlevad, et on sisuliselt koos oma lastega üles kasvanud.

Noored inimesed käisid palju ringi, ega lapsigi koju jäetud ja nii on vähemasti kaks vanemat last sisuliselt Žiguli tagaistmel üles kasvanud. Videos räägib Alar Karis aga sellest, mis juhtus siis, kui üks laps jonnimise eest kord karistuseks autost välja tõsteti. Etteruttavalt: lugejal pole põhjust muretseda, last keegi silmist ei lasknud. Mis aga juhtus, kuuleb juba videost!