Ennu ja Evi pere lugu| "Kui abiellusime, siis onu ütles: poiss, see on kolmas lops su elus"

Sugulastel polnud meie abiellumise üle üldsegi hea meel, meenutavad Enn ja Evi Käärt, kes nüüdseks on abielus olnud juba ligi 60 aastat.

"Ennu onu oli öelnud, et poeg, see on sul kolmas lops elus. Kõigepealt olid tüdruku laps, siis kaotasid jala ja nüüd võtsid endale Viitungi Evi," meenutab Evi. "Ja minu õde loopis mind õuntega: ema on sinu pärast haigevoodis, et sa läksid mehele, kel pole jalga. Et kas sul pole tervet inimest enda kõrvale võtta," meenutab Evi enda sugulaste pahameelt.

Enn jätkab asjalikult: "Minu ja Evi kokkuviivaks teeks olid kultuurilised üritused ja elamispinna vajadus." See tähendab, et noored kohtusid tantsupidudel, kus Enn mängis pilli ja Evi keerutas tantsu. Ning Ennu vanavanemad andsid märku, et poiss, sul on aeg endale perenaine vaadata ja oma elu alustada.

"Nii oligi vajadus tuttavale neiule öelda, et mis oleks, kui hakkaksime koos elama, siis saaksime töökohast elamispinna," meenutab Enn noorusaega.

