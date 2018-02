Ave ja Aigar pere lugu: Meil on soomlastelt palju õppida

See, et molekulaarbioloog Ave Eesmaa ja füüsik Aigar Vaigu pere elab Soomes koos juba üle kuue aasta, on paras juhus. Nüüd, suure juubeli eel, on aga põhjust soomlaste-eestlaste erinevuste üle veidi vaagida.

"Kindlasti ei taha öelda, et tulge nüüd kõik siia Soome ja jätke Eesti täiesti tühjaks. Üldiselt on Soomes päris hea elada, ja ma ei räägi kõrgetest palkadest või sotsiaaltoetustest," ütlevad Ave ja Aigar. "Heaks teeb selle see, et kõigele on mõeldud. Mõeldakse sellele, kuidas hoitakse kinnisvara hinnad stabiilsena, kuidas tekitada piisavalt lasteaiakohti, kuidas tegeleda probleemidega, mida iga tavaline pere igapäevaaselt kohtab. Selline ettevaatab mõtlemine on näha ka selles, kuidas ehitatakse maju. Mitte ei panda maju suvaliselt ritta, vaid tehakse sellised kogumid, kus on sisehoovid, kus autod ei sõida, kus lapsed saavad rahulikult mängida ja kus on ka vaikne ja turvaline olla." Vaata videost! Ave ja Aigari perest loe pikemalt siit!