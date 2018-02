Arstiperekond Makke lugu: "Kui lapsed olid suured ja rahad olid otsas, siis läksimegi Soome"

Perearst Sirje Makke ja taastusraviarst Koit Makke käisid alates viiendast klassist ühes klassis. Noored armusid, abiellusid ja nüüd on neil neli last, viis lapselast ja koer Juss. Pärast 11 aastat Soomes töötamist kolisid nad noorte pensionäridena tagasi koju, Jõhvi.

Sirje ja Koit sündisid mõlemad 1955. aastal, üks Kohtla-Järvel, teine Jõhvis, kuhu nende vanemad olid sattunud Teise maailmasõja järel. „Kui poleks sõda olnud, poleks ka meie Sirjega kokku saanud,” ütleb Koit.

Pärast ülikooli läksid noored Värskasse tööle – Sirje ambulatooriumisse ja Koit sanatooriumi. Seal on sündinud kõik nende lapsed. Aga ühel hetkel otsustasid nad tagasi Ida-Virumaale, Toilasse kolida.

"Aastal 2004, siis kui lapsed olid suured ja rahad olid otsas, siis läksime Soome," ütleb Sirje. ”Kui lapsi sai tehtud odaval Vene ajal, siis hiljem nende koolitamiseks enam raha ei jagunud. Ehitasime maja ja laenud hakkasid üle pea kokku käima. Siis me lihtsalt läksime. Ütlesime ausalt, et raha pärast lähemegi!"

Tagasi kodumaale naasnud noorte pensionäride elu on mõnus. "Nüüd me tulime tagasi Ida-Virumaale. Tulime juurte juurde tagasi," lausub Sirje. „Elu on võimalik ka Ida-Virumaal!” ütleb Koit. Vaata videost!