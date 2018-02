Andres Anvelt: ei saa jääda rippuma vanaisaga seotud kannatuste raja külge

Neid peresid, kus eri sõjavägede mundreid kandvad vennad teineteisega lahinguväljal kohtusid, on Eestis üksjagu. Juhtus sedagi, et naaberkülast pärit tuttavaid küüditamisnimekirja kanti. Põlvkondi hiljem taanduvad need keeruliste aegade vastuolulised teod lihtsalt lugudeks. Seda usub siseminister Andres Anvelt, kelle suguvõsas põimuvad Eesti ajaloo kõige ilmekamad ja ootamatumad liinid.

Peaaegu kümme aastat tagasi otsustas Andres Anvelt, et vahetab politseinikuameti poliitiku oma vastu.