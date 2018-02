130-aastase peresõpruse lugu| "Suved Tõraveres tähendasid Rootsi külalistele sama mis meile lastena: ujumist järves, marju aiamaal ning telkimist õues"

Kahel eesti perel on õige eriline lugu: nad on olnud sõbrad juba 130 aastat, läbi viie-kuue inimpõlve. See tundub uskumatuna - sõprused hääbuvad ju teinekord ka inimeste eluajal, kuidas on hoitud teise perekonnaga sidet läbi nii pika aja ning läbi raudse eesriide? Igal põlvkonnal on oma isiklikud mälestused.

Kui Illi-Ann ja Urve mäletavad enam, kuidas kuuekümnendatel suhtlus peale hakkas, siis Maril on meeles külaskäik aastal 1975. Seda meenutab nii biitlite plaat, mis tõelise rariteedina on alles ka täna.

"See oli 80ndatel, kui esimest korda tulin Eestisse," meenutab Taavi. Suvel Tõraveres olid teistsugused. "Oli paar suve, kui meie kuueliikmeline pere, kellel oli kahetoaline korter, pidi maja taha püsti panema telgi, kuna meile tulid külla lapsed! Tulid Taavi, Taavi õde Anna Maret ja vahel ka tema onutütred Liisa ja Leena. Kõik said nautida täpselt seda sama mida meie - ujumist tiigis, aiamaalt marju ja porgandeid ja meie mängukaaslastega mängida," räägib Saale.

