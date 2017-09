OTSEBLOGI | Tallinn täitub Euroopa vägevatest, kõne alla tuleb maailmajao digitaalne tulevik

Delfi vahendab kõiki sündmusi otse: sõnas, pildis ja videos, pöörame ühtviisi terast tähelepanu nii riigipeade mõtteile kui ka olukorrale liikluses.

Hea lugeja, kui märkad või pildistad midagi tähelepanuväärset, jaga seda ka Delfi lugejatega: vihje@delfi.ee

Euroopa riigipead Tallinnas

Tšehhi valitsuse pressiesindaja teatab Twitteris peaminister Bohuslav Sobotka saabumisest Tallinna. https://twitter.com/MartinAyrer/status/913054978067099651

Väljaanne" target="_blank" class="dlu-rt-link">https://twitter.com/EURACTIV/status/912929800968392704 Väljaanne Euractiv kirjutas eile, et Tallinna digiteemaline tippkohtumine toimub olukorras, kus Euroopa tähelepanu on hõivatud hoopis äsjaste Saksa valimistega, Brexiti-kõneluste värske vooruga, Kataloonia iseseisvushääletusega ja Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni sel nädalal peetud kõnega Euroopa tulevikust. Korraldajad ütlesid Euractivile, et nimetatud teemad siiski kõnelustel domineerima ei hakka. Päevakajalistel teemadel aitab auru välja lasta tänane õhtusöök, kus räägitakse nii kaitseteemadest, sisserändest kui Brexitist. „Paljud riigijuhid tulevad kohale konkreetsete teemadega, millest nad rääkida tahavad,“ lisas Euroopa ülemkogu allikas. „Kõigil on midagi, mida nad digiteemal öelda tahavad.“ Euractiv märgib, et üks vaidlusküsimusi on kindlasti digimajanduse maksustamine viisil, mis võimaldaks tulumaksu koguda riikides, kus firmad tegelikult kasumit teenivad. Ideed toetab kümme riiki, sealhulgas Eesti, ent pea sama palju riike on sellele otsustavalt vastu.

Kadrioru veerel Russalka juures on parklas keelumärgid. Seega on ka seda potentsiaalset parkimispaika soovitav vältida.

Tere hommikust! Täna päeva peale kogunevad Tallinna Euroopa liidu riigipead, kokku 27 kõrget aukandjat. Just 27, tulemata jätab Hispaania peaminister Mariano Rajoy: Kataloonias toimuv nõuab kogu tema tähelepanu.