OTSEBLOGI ja FOTOD | Tallinn täitus Euroopa vägevatest! Euroopa liidrid on kohal, päev päädis õhtusöögiga Kadrioru lossis

Euroopa riigipead Tallinnas

https://twitter.com/EUCouncilTVNews/status/913489218046902272

Annika Haas (EU2017EE)

Annika Haas (EU2017EE)

Angela Merkel tänasel õhtusöögil. Annika Haas (EU2017EE)

https://twitter.com/EUCouncilPress/status/913485499142168576

Merkel on kohal, Macron saabus juba veidi varem.

https://twitter.com/ratasjuri/status/913461766503505921

Kadrioru lossi juures on kõik kõrgete külaliste saabumiseks valmis. Neid tervitavad rahvapillimängijad.

https://twitter.com/IrishEmbTallinn/status/913448231509659648

https://twitter.com/EUCouncilTVNews/status/913453736214790145

Pärast kella 20 jõudis Tallinna ka Suurbritannia peaminister Theresa May. Läheb kiireks - kell 21 peab ta juba ametlikult õhtusöögil olema, ent võrreldes näiteks Londoniga on Tallinn ju tunduvalt kompaktsem.

Juuni lõpust asub vabariigi presidendi kantselei roosiaias kolm mesitaru. Pole siis ime, et Macron sai Kaljulaidilt magusa kingi. Foto: Annika Haas (EU2017EE).

Macron kohtus Kadriorus riigipea Kersti Kaljulaidiga ja loomulikult kirjutas omalt poolt ka pühenduse külalisteraamatusse. Foto: Annika Haas (EU2017EE)

Arno Mikkor (EU2017EE)

Kella 21 paiku kogunevad valitsusjuhid Kadrioru lossi pidulike õhtusöögile. Ettevalmistused algasid täna varakult. Foto: Arno Mikkor (EU2017EE)

https://twitter.com/EP_President/status/913431153662681088

Merkeli lennuk.

Viimaks jõudis Tallinna ka Angela Merkel! Tema ja ta delegatsiooni lennuk just maandus.

Jüri Ratas, Rootsi peaminister Stefan Löfven ja Soome peaminister Juha Sipilä asetasid lilled Estonia laevahuku mälestusmärgile Tallinnas Rannavärava juures. Täna möödus 23 aastat parvlaev Estonia hukust.

Mis puutub Saksamaa kantslerisse Angela Merkelisse, siis lennujaamas liiguvad jutud, et tema saabumiseni on veel tükk aega. Ametlik õhtusöök Kadriorus algab kella 21 paiku.

Juncker on jõudnud juba südalinna hotelli.

Macron Tallinnas - tal seisab ees kohtumine Eesti riigipea Kersti Kaljulaidiga. Esiti pidi kohtumine toimuma juba 18.30 paiku, ent nüüd nihkus see 19.30 peale.

Macroni lennuk.

Jean-Claude Juncker on kohal, äsja maandus Macroni lennuk!

Maandus ka Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tuski lennuk.

Samal ajal Kadriorus!

Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani saabus juba Tallinnasse ja märkis pressiteenistuse vahendusel, et digitaalrevolutsiooni pakutavaid võimalusi tuleb majanduskasvu toetamiseks, töökohtade loomiseks ja avalike teenuste tõhustamiseks täielikult ära kasutada. "Eesti on selles valdkonnas kogu maailmale eeskujuks ning jagab e-valitsuse ja innovatsiooni valdkonnas häid tavasid," ütles ta.

https://twitter.com/MattiMaasikas/status/913408542736035840

Saabub rootslaste delegatsioon.

Lennujaama turvakaamerate eest ei jää midagi varjatuks.

Samal ajal Ekspress Meedia kodumaja ehk Pro Kapitali hoone sisehoovis - president Kersti Kaljulaid käis juuksuris. Nimelt seisab tal ees kohtumine Emmanuel Macroniga. Pole midagi muud öelda: riigipea näeb väga hea välja!

Lennujaamas on praegu kord karm - mis ka imestada, kui peagi oodata Merkelit, Macroni ja teisi - näiteks on kohal pommirühm, kes lennujaama saabujaid kontrollib. Mitmel pool on väljas teetõkked, rääkimata suurtest politseijõududest. Tõsi, hoiatused on ikka mõjunud, vähemasti südalinnas praegu ummikud peavalu ei valmista.

Osa külalisi on juba kohal - siin Soome delegatsioon südalinna suunas liikumas.

Lennujaamas ollakse kõrgete külaliste saabumiseks valmis! Näeb sõidukeid, mida politsei kasutab vaid teatud olukordades.

Tänasel õhtusöögil osalevad ka Kaja Tael, Eesti suursaadik Euroopa Liidu juures, ja Klen Jäärats, riigikantselei Eurooopa Liidu asjade direktor.

https://twitter.com/taavilinnamae/status/913396908575674368

https://twitter.com/EuroopaKomisjon/status/913392693795008514

Ajakirjanikele üle Euroopa tutvustatakse e-residentsust. https://twitter.com/e_Residents/status/913378625763905536

The European Data Journalism Network toob välja kena graafiku e-teadlike inimeste hulgast erinevates Euroopa riikides. https://twitter.com/EdjNet/status/913386294708805633

Stockmanni ristmikult pääsevad edasi Radissoni poole vaid väga tähtsad sõidukid.

Tartu maantee ja Liivalaia tn ristmikult pööret Radissoni hotelli suunas teha ei saa. Delfi fotograafi sõnul on tänavad lausa ebaloomulikult tühjad, teavitustöö on järelikult olnud hea.

Stockmanni ristmiku kohal tiirutab Eesti piirivalvekopter.

Prantsusmaa president, tänase õhtusöögi suurim staar Emmanuel Macron lühendas täna oma külaskäiku Lyon'i, et lennata Tallinnasse, sest Saksamaa liidukantsler Angela Merkel soovis enne õhtusööki temaga vestelda. Macroni jaoks oli Merkeli kutse piisavalt oluline ja Prantsusmaa presidendi kantselei teatel peaksid riigijuhid kahepoolse kohtumise maha pidama kell 19:45. Ootame siis lennukeid.

Kõige enam kirjutatakse sellest, et tänane õhtusöök on Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni jaoks oluline õhtu, kus ta püüab maha müüa oma nägemust Euroopa liidu tulevikust. Nimelt pidas Macron teisipäeval Sorbonne'is kõne, kus rääkis suurtest tulevikuplaanidest, üha suuremast euroliidu rollist, eurotsooni eraldi eelarvest ja isegi Euroopa ülikoolide loomisest. Plaanid võivad olla suured, nüüd peab Macron aga saama teiste euroliidu liikmesriikide valitsusjuhtide käest mingisugust tagasisidet.

Tallinnasse tuleb ka Kreeka peaminister Alexis Tsipras, kellel on siin täna õhtul söögilauas oma asjad, mida arutada. Kreeka väljaanne The Greek Observer kirjutab, et Tsiprasel on hulk ettepanekuid selle kohta, kuidas teha Euroopat võrdsemaks, kuidas paremini tegeleda migratsioonikriisiga ja kuidas paremini aidata neid liikmesriike, kellel on majanduslikke muresid.

Suurbritannia tabloid The Sun kirjutab, et brittide peaminister Theresa May on minemas homme Stingi kontserdile Saku Suurhalli. Ajalehe allikaks on aga seesama eelpoolmainitud politico.eu artikkel, kus kirjeldati, et Euroopa ülemkogu eesistuja Donald Tusk on teinud valitsusjuhtidele ettepaneku kontserdikülastusega vabamas vormis tippkohtumist lõpetada.

Tänasest õhtusöögist räägivad ka ajakirjandusväljaanded üle terve Euroopa. Poliitikaportaal politico.eu kirjutab, kuidas õhtusöök pandi paika alles augusti lõpus valitsusjuhtidele saadetud kirjas. Politico artikli hinnangul on tõenäoline, et Suurbritannia euroliidust lahkumise küsimust ei arutata. Selle tõstatamine Theresa May poolt oleks imelik, arvestades et Brexiti arutamine on antud eraldi Michel Barnieri juhtida.

Ka androidid valmistuvad Kultuurikatlas juba tippkohtumiseks. https://twitter.com/Stella_Vaskoudi/status/913327608233906177

Riigikantselei EL-i asjade direktori asetäitja Piret Lilleväli jagas vastuseks Macroni säutsule pilti Tallinna Peugeot´ esinduse eest, kes Prantsuse presidendi saabumist samuti tervitab. https://twitter.com/PLillevali/status/913027544408084480

President Kersti Kaljulaid kirjutas eile Twitteris, et on Prantsuse kolleegiga nõus - Euroopa peab jääma ühtseks ja demokraatlikuks. Emmanuel Macron vastas galantselt, et ootab juba tänast kokkusaamist. https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/912967531006177282

Tšehhi valitsuse pressiesindaja teatab Twitteris peaminister Bohuslav Sobotka saabumisest Tallinna. https://twitter.com/MartinAyrer/status/913054978067099651

Väljaanne" target="_blank" class="dlu-rt-link">https://twitter.com/EURACTIV/status/912929800968392704 Väljaanne Euractiv kirjutas eile, et Tallinna digiteemaline tippkohtumine toimub olukorras, kus Euroopa tähelepanu on hõivatud hoopis äsjaste Saksa valimistega, Brexiti-kõneluste värske vooruga, Kataloonia iseseisvushääletusega ja Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni sel nädalal peetud kõnega Euroopa tulevikust. Korraldajad ütlesid Euractivile, et nimetatud teemad siiski kõnelustel domineerima ei hakka. Päevakajalistel teemadel aitab auru välja lasta tänane õhtusöök, kus räägitakse nii kaitseteemadest, sisserändest kui Brexitist. „Paljud riigijuhid tulevad kohale konkreetsete teemadega, millest nad rääkida tahavad,“ lisas Euroopa ülemkogu allikas. „Kõigil on midagi, mida nad digiteemal öelda tahavad.“ Euractiv märgib, et üks vaidlusküsimusi on kindlasti digimajanduse maksustamine viisil, mis võimaldaks tulumaksu koguda riikides, kus firmad tegelikult kasumit teenivad. Ideed toetab kümme riiki, sealhulgas Eesti, ent pea sama palju riike on sellele otsustavalt vastu.

Russalka juures asuvas parklas parkida ei saa.

Kadrioru veerel Russalka juures on parklas keelumärgid. Seega on ka seda potentsiaalset parkimispaika soovitav vältida.

Tere hommikust! Täna päeva peale kogunevad Tallinna Euroopa liidu riigipead, kokku 27 kõrget aukandjat. Just 27, tulemata jätab Hispaania peaminister Mariano Rajoy: Kataloonias toimuv nõuab kogu tema tähelepanu.