Jüri Ratas pressikonverentsil Jean-Claude Junckeriga: andmete vaba liikumine peaks saama Euroopa Liidu põhivabaduseks

Peaminister Jüri Ratas ja Euroopa Komisjoni juht Jean-Claude Juncker andsid täna Kultuurikatlas ühise pressikonverentsi.

Juncker saabus Eestisse neljapäeval, nagu ka Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk. Koos osaleti ka eilsel Vabaduse väljakul toimuval eesistumise algust tähistaval kontserdil, kus nii Tusk kui ka Juncker kohalolijatele eestikeelseid tervitussõnu jagasid.

Kõrgetasemelised visiidid on avalöögiks Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisele, mis algab laupäeval ning kestab käesoleva aasta 31. detsembrini.

Pressikonverentsil rõhutas peaminister Ratas, et Junckeri Tallinna-visiit on au. Kui eile osaleti ühiselt eesistumise avaüritusel, siis nüüd on aeg tööle hakata. "Meie kõige olulisem eesmärk on teha Euroopa veel ühendatumaks ja tugevamaks," sõnas Ratas, lisades, et oluline on leida tasakaal eri huvide ja huvigruppide vahel.

Ratas rõhutas nelja Eesti eesistumise prioriteeti: avatud ja innovatiivne Euroopa majandus, turvaline, stabiilne ja digitaalne Euroopa ning andmete vaba liikumine. Peateemaks on digiteema. "Soovime andmete vaba liikumist viiendaks Euroopa Liidu põhivabaduseks," sõnas Ratas. Praegu on Euroopa Liidu neljaks vabaduseks inimeste, kapitali, kaupade, teenuste vaba liikumine liikmesriikide vahel. Andmete vaba liikumine on oluline näiteks julgeolekuasutuste vahel, tagamaks parema koostöö riikide vahel.

Juncker tänas Jüri Ratast sooja vastuvõtu eest ning kiitis eilset kontserti Vabaduse väljakul. "Mulle meeldis Eesti inimeste entusiasm. Ma pole kunagi nii palju inimesi näinud selle erilise sündmuse puhul kogunemas," sõnas Juncker. Lisaks tervitas Juncker Jüri Ratast tähtsa päeva, 2. juulil peetava sünnipäeva puhul. "Tahaks olla esimene, kes soovib Ratasele palju õnne. Palju õnne, Jüri," sõnas Juncker, kusjuures viimane lause oli eesti keeles.

Seejärel suundus Juncker tõsisemate teemade juurde, rõhutades Euroopa Liidu ühtsuse tähtsust. "Olen Jüriga nõus, et me ei pea ainult rääkima kui üks, vaid ka käituma nagu üks." Eesti ühest prioriteedist - digiteemast - rääkides märkis Juncker, et temal endal ei ole endiselt nutitelefoni. "Jüri teab seda, seepärast saatis ta mulle postkaardi, kutsumaks mind Tallinnasse," ütles Juncker. Euroopa komisjoni juht rõhutas digitaalsuse olulisust Euroopast, kuid toonitas, et digitaalse turu edu sõltub Euroopa kindlusest.