FOTOD | Tallinna südalinn oli eesistumise tippsündmuse eel autodest tühi

Stockmanni ristmik Foto: Madis Veltman

Täna ja homme toimub Tallinnas Eesti eesistumise aja tähtsaim sündmus, EL-i riigijuhtide digitaalvaldkonna tippkohtumine. Ummikute vältimiseks on juba mitmeid päevi autojuhtidel soovitatud piirkonda vältida ning näib, et hoiatusi on kuulda võetud. Kella 16.00 paiku oli Stockmanni esine ristmik harvanähtavalt tühi.