FOTOD | Sven Mikser: ühtsuses peitub Euroopa Liidu tugevus, kui me oleme milleski kokku leppinud, siis peame selle juurde ka jääma

Täna jätkus Tallinnas Euroopa Liidu välisministrite mitteametlik kohtumine (Gymnich) välisasjade nõukogu töömeetodite arutamisega, kus eelkõige kõneldi vajadusest säilitada ühtsus erinevates välispoliitilistes teemades.

Välisminister Sven Mikseri sõnul on Euroopa Liit suutnud olulistes välispoliitilistes küsimustes seni hoida ühtset joont.

"Ühispoliitikatest kinnipidamine on kõikide liikmesriikide kohustus ja vastutus, selle ühtsuse hoidmiseks on meil vaja olla konstruktiivsed ja koostööaltid ning ma usun, et me suudame seda ühtsust säilitada ka edaspidi," ütles Mikser. Tema hinnangul on olulistes küsimustes vaja leida ühine seisukoht. "Kui me oleme milleski kokku leppinud, siis peame selle juurde ka jääma."

Välisministrite mitteametliku kohtumise raames on heaks tavaks saanud hetkeolukorra arutamine ka kandidaatriikide kolleegidega. Seekordne ühisarutelu käsitles radikaliseerumist ja selle ennetamist. Me jagame oma lähinaabritega ühtset Euroopa julgeolekuruumi ja nemad on ka ELi peamised partnerid stabiilsuse ja julgeoleku tagamisel.

"Radikaliseerumine ja terrorism on meie ühine mure, me peame vahetama infot ja tugevdama koostööd. Radikaliseerumine toimub üha kiiremini, suur roll siin on internetil, seetõttu otsime lahendusi, kuidas teha ennetustööd nii, et ei kannataks kodanike põhivabadused. Võtmesõnad on siin töö noortega, nende harituse, tööhõive ja elutingimuste parandamine," ütles välisminister.

EL teeb nii Lääne-Balkani riikide kui ka Türgi suunal palju, ametis on ELi terrorismivastase võitluse eksperdid, toimunud on seda valdkonda puudutavad kohtumised ja konsultatsioonid. Koostöös nende riikidega rakendatakse mitmeid ELi projekte, mis keskenduvad just ennetustööle, sealhulgas on paljud tegevused mõeldud noortele ja kodanikuühendustele.