FOTOD | Sven Mikser: Sophia operatsiooni tulemused on hea näide riikidevahelisest koostööst, et pidurdada illegaalne immigratsioon

Välisminister Sven Mikser kohtus täna Euroopa Liidu mereväeoperatsiooni Eunavfor Med Sophia komandöri kontradmiral Enrico Credendinoga, kes andis ülevaate juunis 2015. aastal Vahemere keskosas käivitatud operatsiooni tööst ja tulemustest.

Operatsiooni eesmärk on leevendada rändekriisi ning takistada inimsmugeldajate tegevust. Võrreldes eelmise aasta sama ajaga on Liibüast Itaaliasse vähenenud migrantide arv ligi 4000 võrra.

„Väärtustame Credendino ja kogu Sophia meeskonna rolli rändekriisi leevendamises. Operatsiooni tulemused on hea näide riikidevahelisest koostööst, et pidurdada illegaalne immigratsioon ja inimsmugeldajate tegevus Vahemerel,“ ütles välisminister. „Eesti eesistumise üks prioriteete on rändekriisi ohjamine, mille lahendusele jõuame vaid ühiselt tegutsedes ja välispoliitilist ühtsust hoides lähemale,“ lisas Mikser.

Operatsioon on tänaseks päästnud ligi 40 000 põgenikku, konfiskeerinud ja teinud kahjutuks 372 alust ning pidanud kinni ja andnud Itaalia võimudele üle 101 inimsmugeldamises kahtlustatavat. Eesti osaleb operatsioonis ühe staabiohvitseri ja ühe kaitseväe meedikuga.

Alates 20. juunist 2016 aitab operatsioon Sophia tõsta ka Liibüa rannikuvalve ja mereväe võimekust, et tugevdada riigi merepiiri kontrolli ning toetab ÜRO relvaembargo rakendamist Liibüa ranniku lähedal.