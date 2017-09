FOTOD | EL-i riigijuhtide kohtumise tõttu on Tallinnas ohtralt liikluspiiranguid, kesklinna soovitatakse vältida

Täna ja homme toimub Tallinnas Eesti eesistumise aja tähtsaim sündmus, EL-i riigijuhtide digitaalvaldkonna tippkohtumine. Kuna konverents toimub kesklinnas ning ööbitakse südalinna hotellides, on liiklus häiritud. Lausa nii häiritud, et kesklinna soovitatakse tungiva vajaduseta mitte sõita.

Eile ilmus Delfis ka interaktiivne kaart Tallinna kesklinna piirkondade kohta, kus liiklus enim häiritud. Vaata kaarti siit.

Mitmetes kohtades on liiklus täiesti suletud, mõndades kohtades aga ajutiselt. Täna kella 12–21 liiguvad delegatsioonid Tallinna lennujaamast mööda Tartu maanteed kesklinna hotellidesse, mistõttu tasub vältida just sel teel liikumist.

Täna kella 15–23 on Rävala puiestee lõik Swissotel hotelli ees kinni liiklussuund kesklinnas Tartu maantee poole. Fr. R. Kreutzwaldi teelõik Hilton Park Hotell ees on liikluseks suletud neljapäeval kella 12st kuni reede keskööni. Radisson Blu Sky Hotelli parklas Rävala puiesteel on piiratud parkimine alates neljapäeva keskpäevast kuni 30. septembri õhtuni.

Kella 18–20 ajal liiguvad delegatsioonid kesklinnast Kadrioru kunstimuuseumisse. Seoses sellega tekivad liiklusseisakud Tartu, Pärnu ja Narva maanteel. Kell 18–23 on liiklusele suletud A. Weizenbergi tänav alates J. Poska ristmikust kuni Mäekalda tänavani.

Kella 12st kuni laupäeva hommikuni on ajutisi parkimispiiranguid Toompeal ja vanalinnas Vene tänaval.

Reede

Homme kell 9–11 sulgeb politsei liikluseks Põhja puiestee alates Sadama tänavast kuni Kalaranna tänavani ning Kalaranna tänava alates Oda tänavast kuni Kalasadama tänavani. Sõidukitele on suletud täielikult ka Kalasadama tänav.

Sõidukid suunatakse ümbersõidule Tööstuse ja Oda tänavate kaudu. Pirita poolt tulijatel soovitame kasutada Põhja-Tallinnasse jõudmiseks Smuuli teed, Peterburi teed ja Tehnika tänavat.

Reedel kell 11–21 on piiratud jalakäijate ligipääs Linnahalli juurde. Jalakäijad pääsevad Linda Line’i sadamasse läbi Kalasadama tänava. Sõidukid pääsevad A-terminali mööda Logi tänavat, mis muudetakse ajutiselt kahesuunaliseks.

Samuti peab arvestama, et terve reedese päeva on suletud nii jalakäijatele kui ka sõidukijuhtidele Põhja puiesteel asuv Circle K tankla.

Reedel kella 17st liiguvad delegatsioonid Kultuurikatlast kesklinna hotellidesse ja Tallinna lennujaama. Osad delegatsioonid liiguvad lennujaama laupäeva hommikul, mis võib samuti kaasa tuua liiklusseisakuid.

Kõigil, kes plaanivad neljapäeval ja reedel liikuda Tallinna lennujaama, soovitab politsei igaks juhuks varuda tavapärasest oluliselt rohkem aega.

Politsei soovitab neil päevil takistuste vältimiseks liigelda jalgsi, sest kindlasti kannatab ka ühistransport.