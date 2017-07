Euroopa ministrite vedu pani politseisireenid tunniks ajaks üürgama. Kas nii üldse tohib?

Täna hommikul kella 8-9 ajal sõitsid Tallinna kesklinnas üht- ja teistpidi kümned korteežid, sest Kultuurikatlas kogunesid Euroopa sise- ja justiitsministrid, keda hotellidest kohale sõidutati. Seetõttu tuli kesklinna elanikel ja seal töötajatel enam kui tund aega kuulata pea katkematuid politseiautode sireene.

Sireene oli sedavõrd palju, et kerkis küsimus, kas selline pidev müra on üldse lubatud. Põhja prefektuuri pressiesindaja Marie Aava kinnitas sellele küsimusele vastates, et sireenidest tekkiv helitase on kooskõlas Euroopa direktiividega.

"Sireene on politseil lubatud kasutada senikaua, kuni korteež liigub," selgitas ta. Ühtlasi märkis Aava, et sireenide kasutamine on turvalisuse seisukohast oluline nii liiklejate kui ka liiklusreguleerijate tähelepanu äratamiseks. Turvalisuse kaalutlustel tuleb seega ajutine müratase tõus ära kannatada.

Täna on eesistumisega ja täpsemalt Euroopa Liidu ministrite kohtumisega seoses oodata sireene ja ummikuid veelgi. Samuti peab pikalt fooris põlevaks punaseks tuleks valmis olema homme hommikul ja eriti pärastlõunal ja õhtusel tipptunnil, mil tähtsad külalised lennukile suunduvad.

Politsei sõnul tasub Eesti Euroopa Liidu nõukogu eesistumise ajal varuda ürituste ajal kesklinnas liikudes tavapärasest rohkem aega. Korteeži märgates tuleks autojuhtidel joonduda paremale poole sõidutee äärde, andes sellest kindlasti suunatulega märku.

Ministrite kohtumisel arutatakse Euroopa julgeoleku, turvalisuse ja rändeküsimusi.