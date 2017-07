DELFI FOTOD | Euroopa siseministrite kogunemine lööb täna Tallinna umbe

Täna on terve päeva jooksul oodata Tallinna lennujaama ja kesklinna hotellide vahel liiklusseisakuid, aega tuleb varuda ka õhtupoolikuks, mil saabuvad viimased mitteametlikust kohtumisest osa võtvad Euroopa Liidu sise- ja justiitsministrid.

Täna on liiklus häiritud terve päeva jooksul. See nähtub ilmekalt ka Google'i liiklusseiremootorist - täna on südalinn omajagu punasem kui eile samal ajal.

Liiklussegadusse annab oma panuse ka trammiteede ehitus, mille käigus on ajutiselt suletud Suurtüki tänav.

Täna keskpäeva paiku on oodata märkimisväärseid tõrkeid lennujaama, hotellide ja Kultuurikatla vahel.

Ka homme on samas piirkonnas kella 8-9 vahel oodata liiklusseisakuid. Homme pärastlõunal ja seal hulgas õhtusel tipptunnil on liiklus häiritud kesklinna ja lennujaama vahel, kui siseministrid Tallinnast lahkuma hakkavad.

Kultuurikatla ja linnahalli vahelised parklad on suletud. Kultuurikatla ees asuvasse tanklasse pääseb läbi Kai, Poordi ja Sadama tänava. Osade ürituste ajal sulgeb politsei ka linnahalli juures asuva Rumbi tänava.

Linda Line’i sadamasse pääsemiseks on jalakäijatele koridor. Sõidukitega saab linnahalli taha kai juurde Kalasadama tänavalt. Eesistumisürituste ajal piiratakse hotellide Hilton, Nordica ja Radissoni parklates parkimist. Delegatsioonide liikumise ajaks sulgeb politsei kesklinnas liikluse nii lühiajaliselt kui võimalik.

Liinide nr 3 ja 52 bussid sõidavad seoses Suurtüki tänava sulgemisega kesklinna sõidusuunal ümbersõidumarsruudil Niine tänav, Põhja puiestee, Suur-Rannavärav, Mere puiestee ja Ahtri tänav. Bussiliinil nr 52 jääb ära kesklinna sõidusuunal paiknev peatus Balti jaam.

Autojuhtidel palutakse võimalusel Suurtüki tänava ja Kultuurikatla piirkonda vältida ning järgida ajutiselt paigaldatud liikluskorraldusvahendite nõudeid.